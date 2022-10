Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Reichelsheim - Von Unfallstelle geflüchtet

Zeugen gesucht

Reichelsheim (ots)

Am Donnerstag (06.10.2022) gegen 17:00 Uhr, stellte ein 57-Jähriger Odenwälder seinen PKW, einen Opel Kombi in grau, auf dem Parkplatz des Edeka in der Sudetenstraße in 64385 Reichelsheim ab.

Als er gegen 17:45 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der hinteren Stoßstange seines Fahrzeugs fest.

Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer sachdienliche Hinweise auf einen Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach in Verbindung zu setzen.

