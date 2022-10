Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Polizeipräsident Björn Gutzeit begrüßt Groß-Zimmern in der Sicherheitsinitiative KOMPASS

Bild-Infos

Download

Groß-Zimmern (ots)

Groß-Zimmern im Landkreis Darmstadt-Dieburg nimmt als 132. Kommune in Hessen am Landesprogramm KOMPASS (KOMMunal-ProgrAmmSicherheitsSiegel) teil. Polizeipräsident Björn Gutzeit nahm die Kommune offiziell in die Sicherheitsinitiative des Landes auf und begrüßte den Einsatz für mehr Sicherheit.

"Ich freue mich über die Teilnahme der Stadt Groß-Zimmern am KOMPASS-Programm. Groß-Zimmern ist eine sichere Gemeinde, was durch die Polizeiliche Kriminalstatistik belegt wird. Von nun an werden die Sicherheits- und Präventionsarbeiten in der Gemeinde noch weiter intensiviert und somit das Sicherheitsgefühl, insbesondere durch die Zusammenarbeit der Beteiligten vor Ort mit der Polizei, gesteigert. Durch individuell angepasste Maßnahmen werden Lösungen für aufkommende und bestehende Themen gefunden und Groß-Zimmern erlangt einen zusätzlichen Aufschwung im Bereich der Sicherheit", sagte Polizeipräsiden Björn Gutzeit.

KOMPASS ist ein Angebot des Hessischen Innenministeriums an die hessischen Städte und Gemeinden. Ziel des Programms ist es, die Sicherheitsarchitektur in den Kommunen individuell weiterzuentwickeln. Jede KOMPASS-Kommune steht dafür, dass in Kooperation mit der Polizei gemeinsam an der Stärkung der Sicherheit gearbeitet wird.

Schutzmann vor Ort bereits fest etabliert

Ein Schutzmann vor Ort steht den Anwohnerinnen und Anwohnern bereits seit Juli 2022 mit Rat und Tat zur Verfügung. Mit dem Beitritt zum Programm KOMPASS wird das Engagement der Gemeinde Groß-Zimmern verstärkt, um die Sicherheit und Ordnung für das Zusammenleben in der Kommune zu verbessern. Der Schutzmann vor Ort ist hierbei ein wichtiger Baustein.

"Die KOMPASS-Kommunen zeichnen sich für ihre Kooperation mit der Polizei zur Stärkung der Sicherheit aus. Seit längerem arbeitet Groß-Zimmern bereits erfolgreich mit der Landespolizei zusammen und bietet eine solide Grundlage, um hier weitere Maßnahmen zur Kriminalitätsprävention auf den Weg zu bringen und das Sicherheitsgefühl der Bewohnerinnen und Bewohner zu erhöhen. Bei erfolgreicher Umsetzung wird die KOMPASS-Kommune dann mit einem KOMPASS-Sicherheitssiegel ausgezeichnet. Die Auszeichnung steht dafür, dass die Kommune sich in besonderem Maße für die Sicherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger einsetzt, deren Sorgen und Ängste aufgreift und gemeinsam mit der Polizei Sicherheitsmaßnahmen erfolgreich umsetzt", so der Polizeipräsident.

Hintergrund

Mit Groß-Zimmern nehmen bereits 132 Kommunen an der Sicherheitsinitiative KOMPASS des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport teil. Über 2,8 Millionen Hessinnen und Hessen profitieren damit von der bundesweit einmaligen Initiative, die bereits Ende 2017 eingeführt wurde. Zahlreiche Bürgerbefragungen und lokale Sicherheitskonferenzen haben seitdem stattgefunden. Als Ausfluss daraus sind jeweils vor Ort in den KOMPASS-Kommunen passgenaue Lösungen für identifizierte Problemlagen angestoßen und vielerorts bereits umgesetzt worden. Mit KOMPASSpartner und KOMPASSregion bietet die Sicherheitsinitiative des Landes seit einigen Monaten speziell auch kleineren Kommunen einen leichten Einstieg in das Sicherheitsprogramm, die zunächst als KOMPASSpartner von einzelnen KOMPASS-Bausteinen profitieren können. Ebenso können sich mehrere kleinere Kommunen als KOMPASSregion zusammentun und so gemeinsam die Vorteile des Programms nutzen und sich das kommunale Engagement für mehr Sicherheit aufteilen. Weiterführende Informationen zum KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel finden Städte und Gemeinden unter kompass.hessen.de. Interessierte Kommunen können sich an kompass@hmdis.hessen.de wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell