Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Seitenscheibe vom Pkw beschädigte

Pirmasens (ots)

In Zeitraum vom 10.10.2022 bis 11.10.2022 wurden in der Straße "Am Kiesweg" bei einem, vor dem Anwesen Nr. 20 geparktem, grauen Seat, Alhambra, die hintere rechte Seitenscheibe beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500EUR. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell