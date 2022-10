Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit umgekippten LKW und Auflieger

Ruppertsweiler (ots)

Am Morgen des 13.08.2022 kam es kurz vor 08.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße L 487 zwischen Salzwoog und Hinterweidenthal. Der Verkehrsunfall ereignete sich im Begegnungsverkehr. Der Fahrzeugführer des LKW musste- so der aktuelle Stand der Ermittlungen- aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, weshalb der LKW samt Auflieger umkippte und geborgen werden musste. Die Ermittlungen bezüglich des Unfallhergangs dauern an. Während der Bergungsarbeiten war die L 487 voll gesperrt. Der LKW- Fahrer blieb bei dem Verkehrsunfall augenscheinlich unverletzt. |pidn

