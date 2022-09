Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Größerer Polizeieinsatz an der Europäischen Schule Waldstadt

Karlsruhe (ots)

Aufgrund einer Alarmauslösung am Donnerstag gegen 11.45 Uhr in der Europäischen Schule in der Albert-Schweitzer-Straße ist die Polizei mit starken Kräften vor Ort.

Die Polizei konnte bislang nichts Verdächtiges feststellen. Derzeit wird die Alarmauslösung dennoch ernst genommen und die polizeilichen Maßnahmen werden, auch unter vorsorglicher Einbeziehung von Spezial- und Rettungskräften, fortgeführt.

Sollten sich neue Erkenntnisse ergeben, wird umgehend nachberichtet.

Matthias Göhrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell