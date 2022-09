POL-KA: (KA) Weingarten - Unfall auf der Autobahn - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Eine aggressive 49-jährige Frau griff am Mittwochvormittag vor einem Fitnessstudio Polizeibeamte an. Zuvor hatte sie den Studioleiter geschlagen und beleidigt. Offenbar befand sich die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand. Die 49-Jährige war Kundin des Studios und dort schon mehrfach negativ aufgefallen. Der 25-jährige Studioleiter forderte sie deshalb gegen 11 Uhr auf, ihr Verhalten zu ändern. ...

