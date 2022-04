POL-DU: Marxloh: Anwohner behindern Unfallaufnahme - Polizei spricht Platzverweise aus

Duisburg (ots) - Einem Pedelec-Fahrer (77) ist am Sonntag (10. April, 10:30 Uhr) auf einem Schotterweg am Trainingszentrum des MSV Duisburg an der Westender Straße ein nicht angeleinter Hund vor das Rad gelaufen. Der Senior stürzte und zog sich Schürfwunden an den Händen zu. Kurze Zeit später kam ein Mann an die Unfallstelle und gab sich als Hundehalter zu ...

mehr