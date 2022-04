Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Schäferhund läuft vor Pedelec - Radfahrer verletzt - Hundehalter gesucht

Duisburg (ots)

Einem Pedelec-Fahrer (77) ist am Sonntag (10. April, 10:30 Uhr) auf einem Schotterweg am Trainingszentrum des MSV Duisburg an der Westender Straße ein nicht angeleinter Hund vor das Rad gelaufen. Der Senior stürzte und zog sich Schürfwunden an den Händen zu. Kurze Zeit später kam ein Mann an die Unfallstelle und gab sich als Hundehalter zu erkennen. Nach einer Entschuldigung verschwand er wieder, um - wie er sagte - seinen Hund zu suchen. Seinen Namen oder seine Telefonnummer hinterließ er nicht. Das Verkehrskommissariat 21 der Duisburger Polizei bittet den Besitzer des Schäferhundes sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

