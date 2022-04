Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Supermarkt überfallen

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (9. April, 21:55 Uhr) wurde die NETTO-Filiale auf der Gartsträucher Straße 56 überfallen. Drei bislang unbekannte Täter betraten kurz vor Ladenschluss den Supermarkt und bedrohten einen Angestellten mit einer Schusswaffe und einem Messer. Anschließend griffen sie mehrfach in die Kasse, entnahmen Bargeld in bislang unbekannter Höhe und flüchteten in Richtung Hamborner Straße. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: 175 - 190 cm groß, schlank, 18 - 25 Jahre alt, bekleidet mit Kapuzenpullovern und dunklen OP-Masken. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell