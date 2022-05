Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Raub gesucht

Hagen-Mitte (ots)

Sonntagnacht (29.05.2022) gegen 3 Uhr meldete ein Zeuge, dass er einen am Kopf blutenden Mann in der Straße "Springe" angetroffen habe. Über die Leitstelle der Feuerwehr wurde die Polizei hinzugerufen. Ein 41-Jähriger sei auf dem schmalen Gehweg zwischen dem Kino-Gebäude und der Volme durch vier unbekannte männliche Personen angesprochen worden. Unmittelbar danach versuchten die Täter die Geldbörse des Hageners aus dessen Hosentasche zu ziehen. Als er sich wehrte, schlugen die Unbekannten auf ihn ein. Eine Person habe dabei auch eine Glasflasche genutzt. Nach den körperlichen Übergriffen flüchteten die Täter ohne Beute. Der 41-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Er beschrieb die Täter als männliche Personen im Alter von ca. 20 Jahren. Alle Männer waren ca. 170 cm groß, hatten normale Staturen, trugen einen Bart, waren komplett dunkel bekleidet und sprachen gebrochenes Deutsch. Eine Fahndung nach den Tätern durch die Polizei verlief negativ. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei Hagen zu melden. (arn)

