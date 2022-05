POL-HA: Häusliche Gewalt - Mann zerrt nach Streit Heranwachsende wieder in die Wohnung

Hagen (ots) - Vermutlich bereits in der letzten Sonntagnacht (22.05.22) wurde im Ortsteil Hagen-Holthausen ein geparkter VW Multivan (Bulli) gestohlen. Der 58-jährige Besitzer des weißen VW Bulli parkte diesen verschlossen in der Nähe seiner Wohnanschrift am Lehrer-Schröder-Weg. Am gestrigen Freitag stellte er fest, dass sein Fahrzeug nicht mehr an Ort und Stelle war und erstattete eine Strafanzeige. Der knapp drei Jahre alte VW Multivan ist mit einem Heckfahrradträger ...

