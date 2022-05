Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung nach Streit zwischen Pärchen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Samstag (28.05.2022) gegen 10 Uhr kam es in der Mauerstraße nach einem Streit zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 26-Jähriger schilderte der Polizei, dass er durch einen 34-Jährigen unvermittelt mit einem Staubsaugerrohr angegriffen worden sei. Er habe sich zunächst in der Wohnung seiner 24-jährigen Freundin aufgehalten. Beide hatten sich anschließend zu seiner Wohnung begeben wollen, als sie auf den Hagener trafen - der 26-Jährige wisse nicht, wer der Angreifer sei und was der Grund für den Übergriff gewesen sei. Der 34-Jährige gab hingegen an, dass sich die Männer kennen würden. Es sei zu einem Streit gekommen. Zunächst seien alle Beteiligten auseinander gegangen. Der 26-Jährige sei jedoch mit einem Staubsaugerrohr zurückgekehrt und habe ihn anschließend damit angegriffen und am Kopf getroffen. Der 34-Jährige ging danach wiederum in die Wohnung seiner Freundin (36 Jahre alt). Diese sei dann im weiteren Verlauf von der 24-jährigen Hagenerin leicht verletzt worden. Sie habe ihr einen Gesichtspiercing herausgezogen. Die Kontrahenten zeigten sich gegenseitig an. (arn)

