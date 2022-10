POL-PDPS: Frontalzusammenstoß auf der B270

Contwig (ots) - Ort: 66497 Contwig, Bahnhofstraße Zeit: 14.10.2022, 17:28 Uhr Am 14.10.2022 um 17:28 Uhr verunfallte ein Leichtkraftradfahrer mit seiner Sozia in der Bahnhofstraße in Contwig. Diese kollidierten mit einem Zaun des dortigen Gemeinde Bauhofes und wurden durch den Zusammenstoß über diesen auf dahinterliegenden Paletten geschleudert. Der Leichtkraftradfahrer gab an, dass sich dessen Lenkrad verkantete, weshalb er das Leichtkraftrad nicht mehr lenken konnten. ...

