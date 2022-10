POL-EL: Ringe - Zeugen nach Unfallflucht in der Ernst-Julius-Straße gesucht

Nordhorn (ots) - Am heutigen Vormittag kam es in Nordhorn zwischen 07:45 Uhr und 08:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen am Fahrbahnrand in der "Pestalozzistraße" geparkten, schwarzen Opel Astra am Außenspiegel. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt unvermittelt fort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen ...

