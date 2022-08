Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Wassereinbruch in Hausboot

Oestrich-Winkel (ots)

Am 21.08.22 gegen 15:00 Uhr wurde festgestellt, dass ein Hausboot in der Winkler Bucht Wassereinbruch hatte und bereits in Schräglage geraten war. Durch die Kräfte der Feuerwehren Oestrich, Winkel und Mittelheim, der DLRG Rheingau und der Wasserschutzpolizei Rüdesheim konnten an der Steuerbordseite des Boots mehrere Leckagen ausgemacht werden, durch die Flusswasser einströmte. Aufgrund des vorausgegangenen Niedrigwassers lag das Hausboot schräg auf Grund. Als der Rheinpegel im Laufe des heutigen Tages wieder anstieg, gelangten über die Leckagen mehrere tausend Liter Wasser in den Bootsrumpf. Aufgrund der Schräglage sammelt sich das Wasser steuerbords und das Boot drohte zu kentern. Durch die Feuerwehr konnten die Leckagen provisorisch gestopft, das eingedrungene Flusswasser weitestgehend über Bord gepumpt und das Boot stabilisiert werden.

Durch das schnelle Eingreifen der Kräfte vor Ort konnten entstehende Gefahren für die Schifffahrt unterbunden werden. Beim Auspumpen kam es zu keiner Verunreinigung des Rheins. Bei den getroffenen Maßnahmen kam es zur Sperrung eines Seitenstreifens der B42.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell