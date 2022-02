Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Instrumentenkoffer ohne Besitzer macht Einsatz von Spezialkräften erforderlich

Am Freitag, den 4. Februar 2022 bemerkte ein Lokführer auf einem Bahnsteig des Bahnhofes Halle Trotha einen herrenlosen Koffer und informierte daraufhin gegen 19:50 Uhr die Bundespolizei. Unverzüglich begab sich eine Streife unter Verwendung des Martinshorns sowie des Blaulichts zum besagten Bahnsteig und stellte unter der Fahrplanvitrine einen schwarzen Instrumentenkoffer fest. Da kein Besitzer ermittelt werden konnte, räumten die Bundespolizisten den Bahnhof, sperrten ihn ab und veranlassten über die Notfallleitstelle der Bahn die Sperrung der betroffenen Gleise. Mehrere Personen, die in dem Bahnhofsgebäude wohnen, mussten dies während der Einsatzmaßnahmen verlassen. Die gleichzeitig angeforderten, für derartige Sachverhalte zuständigen, Spezialkräfte der Bundespolizei aus Leipzig trafen um 20:45 Uhr am Ereignisort ein und röntgten den Koffer. Er war leer. Hinweise zu dem Besitzer konnten dementsprechend nicht gewonnen werden. Um 21:05 Uhr war der Einsatz beendet. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, appelliert die Bundespolizei erneut an alle Fahrgäste, das eigene Reisegepäck ständig im Blick zu behalten, bei sich zu führen und ganz besonders darauf zu achten. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es sonst, wie im aktuellen Fall beschrieben, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen.

