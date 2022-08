Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Gekentertes Sportboot

Frankfurt am Main (ots)

Am gestrigen Abend gegen 21:45Uhr kenterte ein Sportboot auf dem Main an der Staustufe Griesheim im rechten Uferbereich beim Überfahren der nördlichen Wehrwalze. Die Besatzung des Sportboots, eine 41 Jahre alte Frau und ein 32 Jahre alter Mann, blieben unverletzt. Das Sportboot konnte am heutigen Morgen durch ein Arbeitsboot des Wasserschutzamtes Mainz aus dem Wasser gekrant werden. Nach der Bergung konnte das Kraftwerk wieder in Betrieb genommen werden und nach aktuellem Ermittlungsstand entstand daran kein Sachschaden. Die Schifffahrt wurde während des Bergungsvorgangs nicht behindert. Bei der Bergung kam es zu einer geringfügigen Gewässerverunreinigung. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Wasserschutzpolizeistation in Frankfurt am Main geführt. Ein vor Ort durchgeführter Atemankohltest der Bootsbesatzung verlief negativ. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zum Führen eines Sportboots mit einem 15PS Außenmotor ist kein Führerschein nötig. Das Sportboot wurde zuvor bei einem Verleih in Offenbach angemietet und fuhr von dort aus in Richtung Wiesbaden.

