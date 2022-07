Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: havariertes Tankmotorschiff auf dem Rhein bei Biebesheim

Gernsheim (ots)

Aus bisher noch unklarer Ursache fiel an Bord eines mit bei Biebesheim zu Tal fahrenden Tankmotorschiffes(TMS), beladen Heizöl, der zur Versorgung des Bordnetzes erforderliche Stromgenerator aus. Aus ebenfalls noch nicht geklärter Ursache startete der zweite Stromgenerator, welcher bei Ausfall des ersten innerhalb weniger Sekunden automatisch anlaufen sollte, nicht. Hierdurch kam es zum Ausfall der Ruderanlage, Bugstrahlruder, sowie Radar und Funk des TMS.

Daraufhin drehte der Schiffsführer des TMS mit Hilfe des Notruders auf und führte ein Notankermanöver am linksrheinischen Fahrwasserrand durch.

Nachdem die Besatzung des TMS den zweiten Generator in Gang gesetzt hatte, konnten sowohl die Ruderanlage, als auch die sonstigen Anlagen an Bord wieder in Betrieb gesetzt werden. Daraufhin wurde, mit Genehmigung des WSA Oberrhein, Abz. Worms, das TMS in den Hafen Gernsheim fahren.

Bis zur Klärung und Behebung der Ursache des vollständigen Stromausfalles besteht für das TMS ein Weiterfahrverbot, Eine konkrete Gefährdung der übrigen Schifffahrt bestand zu keinem Zeitpunkt. Eine über das Begegnungs- und Überholverbot hinausgehende Behinderung der Schifffahrt fand nicht statt.

