Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Schiffsunfall in der Main-Schleuse Kostheim

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Donnerstag, 11.08.2022, gegen 18:15 Uhr, fuhr ein Gütermotorschiff, vom Rhein kommend, in die Schleuse Kostheim ein, die sich bei Main-Kilometer 3 befindet. Aufgrund eines Kommunikationsfehlers fuhr der Schiffsführer in der Schleusenkammer mit geringer Geschwindigkeit auf das Heck des bereits in der Schleuse festgemachten Schubverbandes auf. Obwohl ein Tauwerk riss, konnte durch die Wasserschutzpolizei-Station Wiesbaden glücklicherweise nur Sachschäden festgestellt werden. Da die Antriebe und die Ruderanlagen noch voll funktionsfähig waren und kein Wassereinbruch zu befürchten war, konnten beide Schiffe, nach Rücksprache mit der Wasser- und Schifffahrtsbehörde, ihre Fahrt in Richtung Frankfurt fortsetzen.

