POL-WES: Wesel - Polizei fahndet nach Trickbetrüger und gibt Tipps zum Schutz

Hünxe (ots) - Seit dem 11. Juli kam es in Hünxer Waldgebieten zu mehreren Brandereignissen. Im Zeitraum 11.07.2022, 16:50 Uhr bis 12.07.2022, 13:00 brannte ein Waldstück im Bereich Opschlagweg. Am 17. Juli, gegen 18:15 Uhr, brannte in einem Waldstück an der Dinslakener Straße / Lanter eine circa 10 Qm große Fläche. Betroffen war der Boden mit Unterholz sowie dortige herumliegende Äste. Ebenfalls am 17. Juli, gegen ...

