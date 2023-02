Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Einbruch, Brand, Verkehrsstraftat

Aalen (ots)

Backnang: Alkoholisiert mit Auto unterwegs

Am Freitagabend, gegen 22:00 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mazda-Fahrer die Gartenstraße in Backnang. Durch eine Polizeistreife wurde er auf Höhe des Schwimmbad Parkplatzes einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten bei dem Mann im Gespräch Alkoholgeruch in der Atemluft fest und boten ihm einen freiwilligen Alkoholtest an. Dieser bestätigte den Verdacht der alkoholischen Beeinflussung und er musste eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Da er zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, wurden ihm die Fahrzeugschlüssel abgenommen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Sulzbach an der Murr: Fahrzeugbrand verhindert

Am Samstagvormittag, gegen 10:25 Uhr, kam es zur einem Kabelbrand im Motorraum eines Audi A4, welcher auf der Flurstraße abgestellt war. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr Sulzbach, die mit zwei Fahrzeugen und zwanzig Einsatzkräften vor Ort war, konnte eine Ausbreitung des Brandes im Motorraum verhindert werden. Es entstand daher lediglich geringer Sachschaden am Pkw.

Schorndorf: Radfahrer übersehen

Am Freitagabend, gegen 17:16 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Mercedes Fahrer die Jahnstraße in Schorndorf-Weiler in Richtung Sporthalle. Dort wollte er nach links, auf den Parkplatz abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden 60-jährigen Radfahrer. Durch den Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und wurde leicht verletzt. Er kam zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Der Pkw wurde nicht beschädigt.

Kernen im Remstal/Rommelshausen: Einbruch in Supermarkt

Am frühen Samstagmorgen, gegen 04:30 Uhr, meldete eine Sicherheitsfirma bei der Polizei einen Einbruchsalarm bei einem Lebensmittelmarkt in der Karlstraße. Unmittelbar nach dem Eintreffen mehrerer Streifen vor Ort, stellten die Beamten fest, dass Unbekannte mit einem Stein die beiden Schiebetüren am Eingang des Supermarktes eingeworfen hatten. Im Innern entwendeten sie Waren im Wert von mehreren hundert Euro. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf 5000 Euro.

Waiblingen: Roller-Fahrer übersehen - schwer verletzt

Am Freitagabend, gegen 18:42 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer die Stuttgarter Straße in Waiblingen und wollte auf Höhe der Ziegeleistraße nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 17-jährigen Peugeot-Roller-Fahrer. Dieser kam durch den Zusammenstoß zu Fall und wurde hierbei schwer verletzt. Er kam zu weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 4500 Euro.

