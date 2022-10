Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf, Wohnungseinbruch

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 02.10.2022, nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner während der Mittagszeit, um in deren Anwesen an der Ravensberger Straße in Füchtorf einzubrechen. Die Bewohner hatten gegen 11:30 Uhr das Haus verlassen. Bei ihrer Rückkehr um 13:30 Uhr stellten sie Aufbruchspuren an der Tür fest. Das Türschloss war stark beschädigt worden und sowohl im Erdgeschoss als auch im ersten Obergeschoss waren Schubladen und Schränke geöffnet und diverse Türen standen offen. Ob Gegenstände entwendet wurden, konnte noch nicht festgestellt werden.

Zeugen, die mit Fahrrädern unterwegs waren und in der Nähe eine Rast eingelegt hatten, berichteten von einem schwarzen, englischen Fahrzeug, das in der Nähe gestanden habe. In diesem PKW habe eine Person auf dem Fahrersitz auf der rechten Seite gesessen. Diese Person wurde wie folgt beschrieben: männlich, dunkle Haare, trug eine FFP 2-Maske

Wer kann weitere Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf telefonisch, 02581-941000 oder per Email poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell