Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde, von-Nagel-Straße, Einbruch in Firmengebäude

Warendorf (ots)

Am Samstag, 01.10.2022, gegen 03:50 Uhr, wurde ein Anwohner durch laute Geräusche auf unbekannte Täter aufmerksam, als diese in ein Firmengebäude an der von-Nagel-Straße in Oelde einstiegen. Er benachrichtigte die Polizei. Bei ihrem Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine in ein Rolltor eingelassene Tür aufgebrochen worden war. Das Gebäude wurde umstellt und unter Einsatz eines Diensthundes durchsucht. Die Täter wurden jedoch nicht mehr angetroffen. Möglicherweise hatten sie es auf Kupferrohre und Kupferkabel abgesehen, die in der Halle gelagert waren. Ob sie tatsächlich Beute gemacht haben oder ihr Vorhaben vorzeitig aufgegeben haben, steht noch nicht fest. Der Zeuge berichtete von einem dunklen Pkw und mindestens zwei Personen, die mit Taschenlampen geleuchtet hatten.

Wer kann weitere Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde telefonisch, 02522-9150 oder per Email poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell