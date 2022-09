POL-WAF: Ahlen. Fahndung nach vermissten Jugendlichen

Warendorf (ots) - In der Nacht zu Freitag, 30.9.2022 ereignete sich ein Brand in einem Geschäft an der Oststraße in Ahlen. Dieser fiel erst am Freitagmorgen gegen 8.00 Uhr auf. Die gesamten Kleidungsstücke sowie das Ladenlokal waren stark verrußt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: ...

