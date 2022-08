POL-RE: Bottrop: Fahndung mit Foto nach Ladendiebstahl

Recklinghausen (ots) - Dorsten: Am Duvenkamp wurde am Dienstagabend in ein Bürogebäude eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter zerstörten eine Fensterscheibe und gelangten so ins Gebäude. Zeugen hatten gegen 22.30 Uhr verdächtige Geräusche gehört und die Polizei alarmiert. Im Gebäude wurden mehrere Räume nach Diebesgut durchsucht. Zur Beute selbst - und ob überhaupt etwas gestohlen wurde - kann noch nicht ...

