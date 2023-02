Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsdelikt

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Unter Drogeneinfluss mit Pkw unterwegs

Am Freitagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Daimler-Fahrer die A6 von Ilshofen in Richtung Crailsheim. An der Ausfahrt Kirchberg/Jagst wurde bei ihm eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Dies wurde durch einen freiwillig durchgeführten Test bestätigt. Der Mann musste in der Folge eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt. Da er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hatte, wurde eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro einbehalten.

