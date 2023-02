POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 19.02.2023, 10:45 Uhr

Polizeipräsidium Aalen

Kirchberg an der Murr: Zeugen gesucht nach Diebstahl von Brennholz

Im Zeitraum von Samstag, 11.02.2023 bis Samstag, 18.02.2023 wurde im Bereich Kirchberg eine größere Menge Holz entwendet. An der Abzweigung eines Waldweges vom Backnanger Weg, in der Nähe des dortigen Sportplatzes lagerten 86 Stämme mit einer Länge von je ca. zwei Metern. Von diesen, als Brennholz gedachten, Stämmen wurden ca. 38 Stück durch eine bislang unbekannte Täterschaft entwendet. Hierfür wurde vermutlich ein größeres Fahrzeug mit Greifarm verwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 07191 9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.

Spiegelberg: Brand eines Holzstapels

Am Samstag, 18.02.2023, gegen 15:45 Uhr wurde ein brennender Holzstapel in der Straße "Dauernberg" gemeldet. Hierbei handelte es sich um einen Stapel mit gesägten und trockenen Holzbrettern, welcher mit einer Kunststoffplatte abgedeckt war. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Spiegelberg gelöscht, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 22 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch das Polizeirevier Backnang aufgenommen.

Fellbach: Unfall zwischen Fußgänger und Radfahrerin

Am Samstag, 18.02.2023 gegen 13:20 Uhr kam es auf dem Fuß- und Radweg entlang der Stuttgarter Straße zu einem Unfall. Eine 86-jährige Fahrradfahrerin fuhr in Richtung Stuttgart. Entgegen kam ein 37-jähriger Fußgänger. Dieser nahm aufgrund von Kopfhörern und der Bedienung seines Handys die Fahrradfahrerin trotz mehrfachem Klingeln nicht war. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die Radfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Der Fußgänger blieb unverletzt.

Welzheim: Feuerwehreinsatz und leicht verletzte Person nach Verpuffung

Am Samstag gegen 13:55 Uhr kam es in der Stuttgarter Straße im Ortsteil Breitenfürst zu einer Verpuffung. Ein 63-jähriger Bewohner entzündete einen einzelnen Ölofen, wobei es zu einer Verpuffung in der Brennkammer des Ofens kam. In der Folge fing eine Dichtung Feuer. Der Brand konnte durch den Bewohner selbstständig gelöscht werden, jedoch wurde er durch die starke Rauchentwicklung leicht verletzt. Ein Sachschaden entstand nicht. Die Feuerwehr Welzheim war mit 14 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort.

Remshalden-Grunbach: Zeugen gesucht nach Brand eines Baumes

Am Samstag, 18.02.2023 gegen 21:50 Uhr wurde ein brennender Baum am Fußballplatz Buchklinge im Buchhaldenweg gemeldet. Die hinzueilende Feuerwehr Remshalden konnte den Brand auf einem Privatgrundstück löschen. Das Polizeirevier Waiblingen nahm vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache auf. Hierbei konnte festgestellt werden, dass in der Zeit seit Freitag, 17.02.2023, 18:00 Uhr durch Unberechtigte ein Feuer in der Nähe des Baumes entzündet wurde, welches in der Folge auf den Baum übergriff. Das Polizeirevier bittet Zeugen hierzu um telefonisch Meldung unter 07151 950422.

Althütte-Sechselberg: Feuerwehreinsatz nach Rauchentwicklung

Am Samstag, 18.02.2023, gegen 16:00 Uhr kam es in einem Wohnhaus in der Martin-Luther-Straße zu einem technischen Defekt an einer Pelletheizung. Dies führte zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Althütte eilte mit 33 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort und stellte fest, dass es zu keinem Brand gekommen war. Verletzt wurde niemand.

