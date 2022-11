Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrer verletzt

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, um 05:40 Uhr, kam es an der Kreuzung Overhagener Straße/Stirper Straße zu einem Unfall. Ein 47-jähriger Mann aus Kreuztal fuhr mit seinem Lkw auf der Stirper Straße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung hatte er zunächst bei Rot gestoppt. Er beabsichtigte nach rechts auf die Overhagener Straße abzubiegen. Bei Grünlicht übersah er einen 52-jährigen Lippstädter der mit seinem Fahrrad ebenfalls auf der Stirper stadteinwärts unterwegs war. Es kam zur Kollision und der Radfahrer stürzte. Er wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. (lü)

