POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen

Lippstadt (ots) - Am Mittwoch um 15 Uhr, kam es in der Stirper Straße, in Höhe der Hausnummer 42, zu einem Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Frau aus Erwitte fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Stirpe. Zeitgleich parkte ein dunkler Mercedes in einer Parkbucht, parallel zum Radweg, ein. Beim Rangieren geriet er mit der Fahrzeugfront auf den Radweg. Die 50-Jährige konnte nicht ausweichen und stürzte auf den ...

