BPOLI EBB: Als Gürtel getarnter Schlagring und kein Führerschein

Zittau (ots) - Bundespolizisten stoppten am 7. Juli 2022 in Zittau um 09:00 Uhr einen per Haftbefehl gesuchten Mann. Der 30-jährige Rumäne war 2021 durch das Amtsgericht Rosenheim wegen Betruges zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die hat er bisher nicht gezahlt und hätte bei Nichtzahlung der offenen 536,00 Euro für 30 Tage in Haft gemusst. Dies war dem Mann aber vor Ort möglich. Und so konnte er seine Reise als freier Mann fortsetzen. Rückfragen bitte an: ...

