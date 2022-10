Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221028.3 Kellinghusen: Taschendieb schlägt zu

Kellinghusen (ots)

Am Donnerstagvormittag hat ein Unbekannter in einem Supermarkt in Kellinghusen eine Kundin bestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können.

Gegen 11.40 Uhr hielt sich eine Frau bei Aldi An der Stör auf. Nachdem sie aus einem Regal Waren genommen hatte, musste sie feststellen, dass ihr Portemonnaie verschwunden war. Zuvor befand es sich in der verschlossenen Jackentasche.

Im Nachhinein erinnerte sich die Geschädigte an eine weibliche Person, die in oben beschriebenem Moment gegen ihren Wagen lief und ebenfalls etwas aus einem Regal nahm und anschließend zurücklegte. Laut der 73-Jährigen war die Verdächtige 40 Jahre alt, trug ein vermutlich gräuliches Kopftuch, besaß eine normale Statur und hatte keine bunte Oberbekleidung an.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell