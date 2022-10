POL-IZ: 221028.4 Helgoland: Fortschreibung Bombenfund

Helgoland (ots) - Am Freitag gegen 10 Uhr wurde nach wasserbaulichen Arbeiten im Südhafen der Fund einer Bombe in circa 1,8m Wassertiefe gemeldet. Der Kampfmittelräumdienst ist auf der Insel eingetroffen und plant die Entschärfung am heutigen Tage. Gegenwärtig finden Planungen der notwendigen Maßnahmen statt. Es wird zeitnah nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Itzehoe ...

mehr