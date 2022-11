Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnungseinbruch - Hauseigentümer überraschen Einbrecher

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Nordsteimke, Am Dolmengrab 17.11.2022, 19.00 Uhr - 19.11.2022, 12.00 Uhr

Wolfsburg, OT Teichbreite, Schleiestraße 18.11.2022, 17.23 Uhr

Die Polizei in Wolfsburg registrierte am Wochenende gleich zwei Einbrüche in Wohnhäuser.

Dabei nutzten die Täter im ersten Fall die urlaubsbedingte Abwesenheit der Hausbesitzer aus, um in deren Domizil in der Straße Am Dolmengrab in Nordsteimke einzudringen. Hierbei erbeuteten sie Schmuck und Bargeld in noch genau zu ermittelndem Wert.

Die Tat ereignete sich genau zwischen Donnerstagabend 19.00 Uhr und Samstagmittag 12.00 Uhr. Ein Verwandter der Bewohner hatte den Einbruch bemerkt und unverzüglich die Polizei alarmiert. Die Beasmten nahmen den Tatort auf und konnten feststellen, dass die unbekannten Täter im oben genannten Zeitraum auf dass Grundstück gelangt waren. Hier begaben sie sich an die rückwärtige Gebäudeseite und öffeneten gewaltsam eine Terrassentür, durch die sie ins Innere des Wohnhauses gelangten.

Anschließend betraten und durchsuchten sie sämtliche Räume nach sich lohnender Beute und flüchteten danach unerkannt.

Die zweite Tat ereignete sich am Freitagabend in der Teichbreite. Hier nutzten Unbekannte die früh eintretende Dunkleheit aus, um in das Wohnhaus einer Familie in der Scheiestraße einzubrechen.

Dabei haben sie nicht mit der frühzeitigen Rückkehr der Hauseigentümer gerechnet. Als diese gegen 17.23 Uhr die Haustür aufschlossen fuhr ihnen der Schreck in die Glieder, denn sie sahen sich de Einbrechern gegenüber. Diese waren nicht minder erschrocken, nahmen ihre Beine in die Hand und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Hauseigentümer alarmierten unverzüglich die Polizei. Diese stellte fest, dass die Täter an der rückwärtigen Gebäudeseite mit brachialer Gewalt ein Fenster geöffnet hatten und dadurch ins Hausinnere gelangt waren.

Hier hatten sie nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet, denn sie wurden frühzeitig gestört.

Einen Tatzusammenhang zwischen beiden Taten können die Ermittler derzeit nicht ausschließen.

Eine Schadensermittlung in beiden Fällen findet derzeit statt.

Die Ermittler hoffen darauf, dass sowohl bei dem Einbruch in der Straße Am Dolmengrab, als auch in der Schleiestraße Nachbarn, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an das 2. Fachkommissariat der Polizei Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell