Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Polizei sucht Zeugen nach unklarem Unfall auf B214 - Drei Fahrzeuge beteiligt

Fürstenau (ots)

Am Montagabend ereignete sich auf der "Hauptstraße"(B214), an der Einmündung zur B214 in Richtung Ankum, ein Verkehrsunfall zwischen mehreren Fahrzeugen. Verletzt wurde bei dem Schadensereignis niemand. Für die Aufklärung des Unfallhergangs sucht die Polizei nun Zeugen. Gegen 17.45 Uhr befuhren ein slowenischer Sattelzug, ein Kleintransporter und ein SUV hintereinander die Bundesstraße von Schwagstorf kommend in Richtung Merzen. Vor einem aufgestellten Sackgassenschild, in Höhe der Einmündung zur B214 in Richtung Ankum, hielt der 40-jährige Lkw-Fahrer seine Maschine plötzlich an. Wenig später waren der weiße Ford vom Typ "Transit" und der schwarze Suzuki "Vitara" beschädigt. Möglicherweise fuhr der 40-Jährige seinen Sattelzug rückwärts und verursachte dadurch starke Schäden an beiden Fahrzeugen. Die Polizei aus Fürstenau bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, sich zu melden. Tel: 05901/961480.

