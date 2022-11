POL-WOB: Unfallflucht - Verursacher war mit 1,84 Promille unterwegs

Helmstedt (ots) - Am 20.11.2022, 04:00 Uhr gerieten zwei z.T. stark alkoholisierte Personengruppen vor einer Disco im Helmstedter Industriegebiet aneinander. Es wurden 3 Personen verletzt und mittels Rtw ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt zu melden. Rückfragen bitte an: Polizei Wolfsburg Telefon: +49 (0) 5351/5210 E-Mail: ...

