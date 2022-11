POL-WOB: Schlägerei vor einer Disco in Helmstedt

Helmstedt (ots) - Am Freitag, 18.11.22, 22:10 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Befahren der Fichtestraße in Helmstedt einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten roten Pkw Mazda und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Das verursachende Fzg. dürfte frontseitig rechts beschädigt sein. Die Polizei Helmstedt bittet um ...

