Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Heelden - Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Isselburg-Heelden (ots)

Unfallort: Isselburg-Heelden, Alte Bundesstraße; Unfallzeit: 31.10.2022, 17:30 Uhr;

Einen Zettel habe sie an dem angefahren Wagen hinterlassen, schilderte eine Unfallverursacherin der Polizei am Montagabend. Dann sei sie zunächst weggefahren. Von Zuhause habe sie die Polizei informiert. Als sie zur Unfallstelle in Isselburg-Heelden zurückgefahren war, stand das mutmaßlich beschädigte Auto mit einem Kennzeichen aus Bocholt nicht mehr auf dem Parkplatz am Ponyhof an der Alten Bundesstraße. Die Polizei bittet die Geschädigte oder den Geschädigten sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 aufzunehmen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell