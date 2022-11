Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrerin mit Halloween-Kostüm nach Verkehrsunfall gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Blücherstraße; Unfallzeit: 31.10.2022, 19:45 Uhr; Nach einem Verkehrsunfall am Montagabend weitergefahren ist eine Unbekannte Pedelecfahrerin mit hellen Kontaktlinsen in den Augen in Bocholt am Montagabend. Die mit einem Halloween-Kostüm bekleidete Frau hatte gegen 19.45 Uhr eine auf dem Radweg der Blücherstraße in Richtung Münsterstraße fahrende Pedelacfahrerin überholt. Dabei kam es zum Zusammenstoß wobei die Überholte zu Boden stürzte. Die 33-jährige Bocholterin verletzte sich dabei leicht. Nach einem kurzen Gespräch setzte die Unbekannte die Fahrt in Begleitung ihres männlichen Begleiters fort. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet die Radfahrerin sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat Bocholt aufzunehmen: Tel. (02871) 2990. (db)

