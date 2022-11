Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Zeugenaufruf nach mehreren Bränden in Schöppingen und Eggerode

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen-Eggerode, Vechtestraße sowie Schöppingen, Hauptstraße und Mühlenwall; Tatzeit: zwischen 30.10.2022, 22:45 Uhr, und 01.11.2022, 22:15 Uhr;

In den vergangenen Tagen kam es in der Gemeinde Schöppingen und im Ortsteil Eggerode zu mehreren Bränden. Zwei Kleidercontainer, einen Pkw sowie einen Lkw mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen. Die Container standen an der Vechtestraße und am Mühlenwall, der Pkw an der Hauptstraße und der Lkw ebenfalls an der Vechtestraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind vorsätzliche Brandlegungen nicht ausgeschlossen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Brandexperten des Kriminalkommissariats 11 in Borken unter Tel. (02861) 9000. (db)

