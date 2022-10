POL-PPWP: Verwechslung mit schweren Folgen

Kaiserslautern (ots) - Am Wochenende kam es zu einem versuchten Einbruch in der Gut-Heim-Straße. Zwischen Samstag, 11 Uhr, und Sonntag, 18:50 Uhr, versuchten Unbekannte, sich Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu verschaffen. Dies misslang ihnen. Zurück blieb ein Sachschaden am Türrahmen und Türblatt. Hinweise auf verdächtige Personen oder ungewöhnliche Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 jederzeit entgegen. |elz ...

mehr