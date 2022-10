Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wem gehört der Fernseher?

Kreis Kaiserslautern (ots)

Ein Fernseher und ein Receiver in einer Böschung an der Kreisstraße 24 zwischen Stockborn und Katzweiler sind der Polizei am Sonntagabend gemeldet worden. Ein Zeuge hatte die Gegenstände gegen 16:30 Uhr entdeckt. Laut seiner Aussage würden sie erst seit ein paar Stunden dort liegen. Neben dem Fernseher und dem Receiver fand die Polizei noch Fernbedienungen und diverse Kabel. Die Herkunft der Gegenstände ist momentan noch unklar. Zeugen, die Hinweise zu den ursprünglichen Eigentümern der Gegenstände geben können oder die Entsorgung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

