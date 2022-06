Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Radfahrer stürzt beim Alleinunfall - Blutprobe angeordnet

Kempen (ots)

Am gestrigen Abend um 23.00 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der "Kerkener Straße", Ecke "Wachtendonker Straße" in Kempen. Ein 34-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad den Fahrradweg auf der "Kerkener Straße" und erschrak möglicherweise vor einem vorbeifahrenden Pkw. Auf Grund dessen bremste der Kempener ruckartig und stürzte. Zu einem Zusammenprall mit dem Pkw ist es nicht gekommen. Nachdem von den zuständigen Einsatzkräften ein Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, stellten sie im Rahmen eines Alkoholtestes einen Wert von knapp 2,6 Promille fest. Der leicht verletze 34-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ihm wurde ein Blutprobe entnommen. /AM (506)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell