Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizisten angegriffen

Kaiserslautern (ots)

Weil er Polizeibeamte tätlich angegriffen hat, ermittelt die Polizei gegen einen Jugendlichen aus Kaiserslautern. Dem 15-Jährigen wird sowohl Beleidigung als auch Widerstand und Körperverletzung, sowie ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Die Beamten hatten ihn am Sonntagmorgen als Beifahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle angetroffen. Bei ihm wurden ein Joint sowie ein Flaschendeckel mit braunen Anhaftungen gefunden. Er gab den Polizisten mehrfach falsche Personalien an, weshalb er zur Identifizierung mit auf die Dienststelle genommen werden sollte. Dagegen wehrte er sich vehement, schlug unter anderem einem Polizeibeamten mit der Hand gegen die Brust und beleidigte die Polizisten fortwährend. Der Jugendliche wurde daraufhin zu Boden gebracht, gefesselt und mit zur Dienststelle genommen. Dort kam heraus, dass der 15-Jährige im Verdacht steht, in der vorherigen Woche einen anderen jungen Mann per Videochat bedroht zu haben. Ein Richter ordnete eine Blutentnahme sowie die Durchsuchung seines Zimmers an. Dort fanden die Beamten eine Gasdruckpistole. Diese wurde sichergestellt. Der Jugendliche wurde aufgrund der Fremdgefährdung in eine Fachklinik gebracht. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

