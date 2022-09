Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Schwer verletzt nach dem Lösen der Handbremse

Willich (ots)

Zu einem Unfall der anderen Art kam es am Donnerstag um 13:20 Uhr. Der Verunfallte 70-jährige aus Willich stand neben der geöffneten Fahrertür und löste die Handbremse, um einer Pkw-Fahrerin die Weiterfahrt zu ermöglichen. Der Pkw stand unglücklicherweise im Bereich eines Gefälles. Nach dem Lösen der Handbremse setzte sich das Auto selbstständig rückwärts in Bewegung. Der 70-Jährige wurde von der geöffneten Fahrertür mitgeschleift und fiel zu Boden. Durch den Sturz verletzte er sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. /cb (850)

