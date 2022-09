Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Radfahrerin schwer verletzt - Autofahrer nimmt die Vorfahrt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 16:00 Uhr im Bereich der Einmündung Krefelder Straße und Ringstraße in St. Tönis zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 34-jährigen Duisburger Autofahrer und einer 39-jährigen Radfahrerin aus Tönisvorst. Der Pkw-Fahrer bog von der Krefelder Straße nach rechts in Ringstraße ab. Die ihm entgegenkommende Radfahrerin folgte der abknickenden Vorfahrtsstraße ebenfalls in Richtung der Ringstraße. Beim Abbiegen nahm der 34-Jährige der Radfahrerin die Vorfahrt. Es kam auf dem Fahrradweg zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin zu Boden fiel und schwer verletzt wurde. Ein Krankenwagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. /cb (848)

