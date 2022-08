Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Sterne an Krone der Kornmarkt-Madonna entwendet

Heidelberg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr bemerkte ein Zeuge mehrere alkoholisierte Personen, welche auf eine Statue am Kornmarkt kletterten. Die Männer lösten metallische Gegenstände ab und steckten diese ein. Die informierte Polizei konnte wenig später feststellen, dass an der Krone der "Kornmarkt-Madonna" mehrere Sterne entfernt und entwendet wurden. Im Rahmen der Fahndung wurden die Polizistinnen und Polizisten schließlich auf eine fünfköpfige Personengruppe aufmerksam, welche auf die Beschreibung des Zeugen passte. Bei der Durchsuchung konnten in den Taschen der Verdächtigen die gestohlenen Sterne aufgefunden werden. Die Männer im Alter zwischen 22 und 24 Jahren erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

