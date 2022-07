POL-NB: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen

Waren (ots) - In der Zeit vom 22.07.2022, 21:00 Uhr, bis zum 23.07.2022, 10:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Parkplatz in der Schleswiger Straße in Waren einen PKW Ford Focus Turnier. Der entwendete PKW ist grau und mit den amtlichen Kennzeichen WRN-JB 89 versehen. Das entwendete Fahrzeug ist sieben Jahre alt und der Wert wird auf ca. 7.000 Euro ...

