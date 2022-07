Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines PKW Ford Focus in Waren (LK Mecklenburgische Seeplatte)

Waren (ots)

In der Zeit vom 22.07.2022, 21:00 Uhr, bis zum 23.07.2022, 10:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Parkplatz in der Schleswiger Straße in Waren einen PKW Ford Focus Turnier. Der entwendete PKW ist grau und mit den amtlichen Kennzeichen WRN-JB 89 versehen. Das entwendete Fahrzeug ist sieben Jahre alt und der Wert wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Ford machen können, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Waren unter 039911760, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

