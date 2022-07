Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

Waren (ots)

Am 22.07.2022, gegen 16:20 Uhr, ereignete sich auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Hungerstorf und Sorgenlos (LK Mecklenburgische Seenplatte, Gemeinde Faulenrost) ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Ein 66-jähriger deutscher Fahrer eines Kleinkraftrades JINAN QINGQI (Moped bis 45 km/h) befuhr die Ortsverbindungsstraße von Hungerstorf in Richtung Sorgenlos. Auf halber Strecke stürzte der Moped-Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache. Durch eine auf den Unfall zukommende PKW-Fahrerin wurden die Rettungskräfte alarmiert. Der Mopedfahrer zog sich bei dem Sturz diverse Hautabschürfungen, eine Platzwunde im Gesicht und eine Schulterfraktur zu. Durch den eingesetzten Funkwagen des PHR Waren erfolgte die weitere Betreuung des Verletzten bis zum Eintreffen des Notarztes. Ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung versorgten den Verletzten an der Unfallstelle. Anschließend wurde dieser mit dem Rettungswagen in das Müritz-Klinikum nach Waren verbracht. Dort erfolgten weitere Untersuchungen und die stationäre Aufnahme. Während der Betreuung des Verletzten durch die eingesetzten Polizeibeamten, konnten diese Atemalkoholgeruch bei dem Mopedfahrer feststellen. Eine später durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,2 Promille. Daher erfolgte im Krankenhaus eine Blutprobenentnahme beim Mopedfahrer. Bei der weiteren Prüfung des Sachverhaltes wurde bekannt, dass der Mopedfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daher wurde neben der Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr auch das Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht. Am Moped entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

