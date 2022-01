Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Leitplanke beschädigt und Fahrbahnseitenraum aufgewühlt an der Landesstraße 351 zwischen Wellie und Liebenau

Steyerberg (ots)

Wellie (ZIE)

Am Montag, 03. Januar 2022, ca. 05.45h, wurde die Polizei Stolzenau zu einer Gefahrenstelle an der Landesstraße 351 am Ortsausgang Wellie in Rtg. Liebenau gerufen. Dort konnte eine erhebliche über etwa 30m Länge sich hinziehende Verschmutzung durch Erdreich festgestellt werden.

Ursächlich dürfte ein unbekanntes Fahrzeug gewesen sein, welches in Fahrtrichtung Liebenau unterwegs befindlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war und in der Folge den weichen Fahrbahnseitenraum etwa 20m lang aufgewühlt hatte. Bei diesem Abkommen von der Fahrbahn wurde zudem eine Leitplanke auf einer Länge von ca. 15m beschädigt (verkratzt/verbogen, Halterungselemente herausgerissen). Der Sachschaden wird auf etwa 750 Euro geschätzt.

Die Fahrbahn wurde durch die Straßenmeisterei Uchte gesäubert und die Gefahrenstelle bis dahin durch die Polizei Stolzenau abgesichert.

Seitens der Polizei Stolzenau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell